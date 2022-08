Demi Lovato presenta un álbum con sus experiencias

La superestrella mundial nominada al Grammy, Demi Lovato, acaba de lanzar Holy Fvck el que es su octavo álbum de estudio, compuesto por 16 temas que representan un viaje sonoro, basado en sus experiencias de vida.

“Al hacer Holy Fvck, quería explorar la dicotomía entre las ideas y los sentimientos que todos enfrentamos: bueno y malo, santo y malvado e ira y amor. El álbum es un viaje profundamente personal que comienza con dolor e ira y concluye conmigo reclamando mi poder. Me dio la libertad de expresarme de maneras que no sabía que eran posibles y encontrar la alegría que me había perdido al hacer música. Es catártico y conectado a tierra, pero estimulante y muy divertido. No sé dónde estaré en la vida en un año, o en cinco o en 10, pero lo que sí sé es que este disco es exactamente donde estoy ahora, y estoy muy orgullosa de él. Espero que todos los que escuchen también lo estén”, afirma Demi.