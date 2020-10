Un video publicado en la cuenta de Instagram de la cantante y actriz, Demi Lovato, tiene asombrados a sus más de 90 millones de seguidores. Esto se debe a que la joven de 28 años comentó en la grabación haber tenido un encuentro cercano con extraterrestres, donde decidió mostrar su experiencia de avistamiento.

Además del video, la famosa también compartió tres fotografías como “evidencia” y, aunque ha recibido todo tipo de comentarios y burlas, ella dice estar convencida de haber visto extraterrestres y de comunicarse con ellos.

“Estas son solo algunas de las pruebas de debajo de las estrellas en el cielo del desierto que ya no se pueden ignorar y deben compartirse de inmediato”, dijo Lovato.

La artista también habló sobre unos retiros en los que participó en el Parque Nacional de Joshua Tree, California, y agregó que “durante los últimos dos meses he profundizado en la ciencia de la conciencia y he experimentado, no sólo paz y serenidad como nunca antes había conocido, sino que también he sido testigo de los avistamientos más increíblemente profundos tanto en el cielo como a metros de mí”. (Le puede interesar: Demi Lovato asegura que la televisión “normalizó” su trastorno alimentario).

Pero eso no fue todo, Demi animó a sus miles de seguidores a reconocer que sí existe la vida extraterrestre, diciendo que “este planeta está en un camino muy negativo hacia la destrucción, pero nosotros podemos cambiar eso juntos. Si logramos que el 1% de la población medite y establezca contacto, obligaríamos a nuestros gobiernos a reconocer la verdad sobre la vida extraterrestre entre nosotros y cambiar nuestros hábitos destructivos que destruyen nuestro planeta”.

Entre sus usuarios, algunos sintieron preocupación por ella y se atrevieron a preguntarle si se encontraba bien. Sin embargo, Lovato recomendado a sus seguidores que pueden probar el contacto con alienígenas a través de aplicaciones móviles, práctica que viene haciendo la artista desde septiembre.

Cabe anotar que Lovato terminó su relación amorosa con el actor Max Ehrich quien, supuestamente, lanzó fuertes acusaciones contra su ex. Demi ha enfrentado en el pasado momentos difíciles por su adicción a las drogas y trastornos alimenticios. (Lea aquí: Demi Lovato y Max Ehrich cancelan su compromiso matrimonial).