¿Demandará a Shakira? La cantante Briella ya tiene abogado

De verdad, si mi canción fue utilizada como inspiración, si se inspiraron de alguna manera me gustaría al menos recibir el crédito porque para mí, como compositor, eso vale demasiado”

Briella, cantante venezolana.

La experta en música Laura Galindo, analizó la canción de Shakira y la de Briella dando su veredicto de si hubo plagio o no: “Ella dice que el coro es exactamente igual y sí, es exactamente igual. Pero les voy a mostrar algo. Resulta que hay una fórmula que existe en la música popular y es el acorde menor con séptima. Con esas notas, si uno las toca en orden con unas notas intermedias que se llaman notas de paso, pues da exactamente esa melodía”, dijo, seguido de una demostración en un piano.

La mujer también mostro ejemplo de otros éxitos musicales que usan la misma técnica: Recuérdame, de Caín Guzmán; Dangerous in Love, de Secret Number; y Me & the Rhythm de Selena Gómez.