¡Del odio al amor! ¿Quién le caía mal a Natasha Klauss de ‘Pasión de gavilanes’?

El video de Andrea Valdiri que tiene confundidos a los fans; no tiene anillo

Silvestre Dangond reveló detalles de su alcoholismo: "El cuerpo me pedía"

Regresó la familia Reyes Elizondo con más drama, relación padres-hijos, conflictos, enredos amorosos y más música.

Natasha Klauss, quien le da vida a la hermana mayor de las Elizondo, se mostró emocionada y habló en sus redes sociales de lo que ha significado Pasión de Gavilanes para su vida personal y artística. Lea aquí: ¿Habrá tercera temporada de Pasión de Gavilanes? Esto es lo que se dice

Hace poco sorprendió a todos cuando reveló en un video de TikTok que no le hizo nada feliz trabajar con Michel Brown, durante la primera parte de la novela.

“¿Sabían que Michel me caía mal?”, fue el abrebocas del video y continuó explicando que no sentía nada de conexión al conocerse, pero todo fue cambiando al momento de hacer las escenas juntos y en el proceso de enamoramiento de sus personajes. Además, dijo que cuando le hablaron del proyecto y de Michel, no estaba segura, pero agradece que todo haya cambiado y la pareja de Franco y Sara se haya convertido en una de las más amadas por los colombianos.