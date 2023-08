Del odio al amor: amable gesto entre Martha Bolaños y Carolina Acevedo

“En la cocina nosotras nos respetamos. Fuera de la cocina, pues no es que nos llevemos mal, simplemente nuestros campos no son los más compatibles, pero hay respeto. Nosotras no somos enemigas, hemos tenido desencuentros, pero cuando Carolina está en su luz es una vieja muy chévere”, manifestó Martha Isabel en episodio del programa.

En entrevista con Bravíssimo, Bolaños, dejó claro que la relación con Carolina nunca fluyó y aseguró que no tenía conocimiento de lo mal que hablaba de ella en las entrevistas privadas del programa.

“Ella no me puede atacar todo el reality, hablar como habla de mí, que yo misma me he sorprendido. Yo no sabía que le caía tan mal, o sea, no nos caemos bien, pero no sabía que era tanto”. Lea aquí: “Persona perversa”: la fuerte pelea entre Carolina Acevedo y Martha Bolaños

Asimismo, dijo que le pondría el delantal negro mil veces más si en su potestad estuviera: “Carolina me la debía. Le pongo un delantal y le tuvieron que llevar agua para que se calmara, o sea, ella me lo pone a mí y yo no lo tomo así, me lo banco... Donde ella tenga la oportunidad me lo pone”.

Lo cierto que es que las actrices están dentro de los diez mejores participantes de MasterChef Celebrity.