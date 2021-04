El cesarense Luis Benjah estrena su nuevo sencillo “Stay with my love”, que habla del amor sin paradigmas, con sinceridad y honestidad. Se refiere a aquella pareja que expresa lo que siente tal y como es, y no como quiere ser escuchada, pues una de las estrofas dice: “quédate con mi amor”, y es el mensaje que Benjah quiere trasmitirle a sus seguidores.