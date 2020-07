‘Dejavú, la banda’ quiere contagiarnos con su sabor

La talentosa agrupación ‘Dejavú, la banda’ es la prueba de que en Cartagena no le tememos a las fusiones musicales y que estamos seguros del talento que poseen nuestros artistas. El Corralito de Piedra se ha caracterizado por ver nacer a grandiosos músicos que entregan su corazón a su público pero también a las piezas que crean, la banda que se viene abriendo campo en la música tropical y salsa, no ha sido la excepción. ‘Dejavú’ sueña con que no solo Cartagena, sino el mundo le den la oportunidad de darles a conocer todo el talento que derrochan en cada una de sus canciones. Como ellos mismos reconocen, poco a poco han ido explorando ritmos y sonidos para conseguir destacarse de la escena musical local y bien que lo están logrando.

Hace más de un mes está disponible una interesante versión de ‘Gotas de agua dulce’, tema que se hizo famoso en la voz de Juanes, y que ‘Dejavú, la banda’ quiso darle su propio toque.