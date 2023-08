Deivy Barrios, el cartagenero que con esfuerzo se abre paso en la música

La canción nació de una inesperada manera, su hermana menor había desarrollado la manía de repetir la frase ‘Tiki Tiki’ cuando se encontraban en familia, en un tono jocoso, sin embargo para Deivy la sonoridad de las palabras encajaría muy bien con una canción que buscase transmitir un ambiente festivo. “Yo quería hacer algo pegajoso, pero que fuera tropical al mismo tiempo, así que me acordé de mi hermana y de ahí salió el nombre de la canción”, dijo. Lea aquí: ¿Cuál es cuál? La venezolana que es idéntica a Shakira causa furor en redes

Al iniciar sus primeros temas, se dio cuenta de que sostener una carrera artística no sería una labor fácil para él; al comienzo contrataba un equipo que se encargase de la producción audiovisual, pero más tarde se involucró totalmente en el rumbo de sus videos. Aprendió a grabar, editar y hacer el montaje de un videoclip, entre esos el de ‘Tik Tiki’, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas.

David Machado Barrios, como es su nombre de pila, nació en el seno de un barrio popular en el que descubrió rápidamente su inclinación hacia la música. “Yo hacía poemas y siempre buscaba que rimaran. Me gustaba escribir, componer, pero un día decidí convertir un poema en una canción para una persona que me gustaba”, contó. De esa manera, sus canciones dejaron de ser poemas escritos en cuadernos y empezaron a tomar forma de un proyecto musical que con esfuerzo arrancó.

El tema que recrea un escenario dotado de ritmos tropicales y colores vibrantes, fue grabado en un reconocido establecimiento que resalta la cultura champetera de la ciudad. Contó que al no tener cómo pagar el alquiler del lugar para el rodaje del video, se arriesgó y le propuso al dueño crear contenido multimedia para el lugar a cambio de permitirle usar los espacios para su canción, y así fue.

Para sostener su carrera, Deivy trabaja como operador de medios tecnológicos en un centro comercial de la ciudad, y alterna su tiempo en la universidad, donde está estudiando Seguridad y Salud en el trabajo. "Salgo a las seis de la mañana del trabajo, me paso a la universidad y de ahí salgo para mi casa, almuerzo, duermo un poco y me despierto a las cinco de la tarde para irme a trabajar.", contó. Por lo tanto usa los días que tiene libre en su trabajo para componer y grabar las canciones.

Para el cartagenero de 23 años la clave fundamental del éxito está en trabajar con perseverancia y disciplina por los sueños: “Si no soy un gran cantante, seré un excelente compositor y si tampoco es así, lucharé por ser un productor audiovisual y dedicarme a la realización de videos musicales”.