¡Decepcionó! Mateo Carvajal renunció a ‘La isla de los famosos’

¿Que dijo Mateo de su salida repentina?

Este martes, Carvajal habló del tema a través de un video en redes sociales. “Acabé de ver el capítulo, siento un montón de cosas, es una mezcla de sensaciones como derrota, fracaso, decepción. También, mucha gratitud hacia el canal, porque es un formato excepcional y lo que hay detrás de ese reality, es gente con mucha preparación y un formato excepcional”, contó.

Agregó: “En lo personal, como que, no sé, he pasado momentos que te sacuden. Esto también hace parte y se suma a esos ratos donde uno no está tan bien. Pero, de alguna u otra manera, no se quede ahí, porque a uno le toca continuar hacia adelante”. (Regresa ‘La isla de los famosos’: estos son los participantes)

Sobre las críticas, el ex de Melina Ramírez comentó: “Los malos comentarios no me afectan mucho. Yo no soy nuevo en esto, no soy nuevo acá, no es la primera vez que yo la cago, no es la primera vez que fracaso en algo en lo que me tenía confianza. Esos momentos, del sacudoncito son bien jodidos, pero bien potentes al momento de prepararse y formarse para lo que viene. ¿Cosas positivas? Me puedo quedar aquí, destacándoselas todas. Siempre es más lo bueno que lo que queda pendiente o por corregir...”.

Por último, Carvajal quiso añadir un poco de humor a su discurso y bromeó:“¿Qué otro reality hay por ahí y me meto? Esta vez, voy con toda (risas).Y si de pronto, alguien sabe, si están buscando gente para otro reality, yo me meto. Yo soy personaje y prometo que no voy a renunciar, si me vuelven a llamar”.