¡De regreso! Anuel causó revuelo en redes sociales por su nueva apariencia

Durante 50 días, el reguetonero puertorriqueño Anuel estuvo desaparecido de las redes sociales y los más de 38 millones de seguidores que tiene en Instagram se preguntaban constantemente qué le había pasado al ex novio de Karol G, quien antes documentaba gran parte de su vida por medio de las redes sociales. Lea: “De vida o muerte”: Anuel AA fue operado de urgencias, ¿qué le pasó?

Y es que la forma en la que desapareció generó consternación, porque el pasado 8 de octubre informó que estaba hospitalizado y a punto de perder la vida.

“Me operaron de emergencia. Solo Dios sabe el porqué de las cosas; fue cuestión de vida o muerte. No puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa”, dijo el intérprete de ‘Real hasta la muerte’. Desde entonces no se supo nada de él hasta esta semana, porque el pasado martes cumplió 31 años y reapareció en las redes ¡vivito y coleando!, con varias fotos y el siguiente mensaje: “Gracias a todos los que se preocuparon y oraron por mí, LOS AMO CON MI VIDA”. Lea: Fans de Anuel AA siguen preocupados por su estado de salud