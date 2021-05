“Porque una mujer bonita no tiene por qué preocuparse, por qué llorar. Puede que no me creas pero es porque a tu corazón no lo supieron valorar”, así suena una de las estrofas de ‘De pies a cabeza’, la más reciente propuesta de Koffee El Kafetero para todos los seguidores que por meses venían pidiéndole música nueva. (Lea aquí: Koffee, el Kafetero le apuesta a internacionalizar la champeta)

El reconocido cantante de champeta sorprendió a sus fans con este lanzamiento, una canción “dedicada a esa mujer que ha sido víctima del desamor y llega esa persona que quiere brindarle lo mejor de sí. Intentando por todos los medios hacer que recupere la confianza en el amor, además de convertirla en alguien especial y vivir una historia de amor juntos donde la promesa es amarla de pies a cabeza”, manifiesta el reconocido artista a través de un comunicado de prensa.