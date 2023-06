¡De no creer! Leonardo Dicaprio y su novia parecen gemelos

No me jodan ES JACK DE TITANIC pic.twitter.com/9qi9FVB8md

“Perdonen por lo que voy a decir, pero la nueva novia de Leonardo DiCaprio no solo parece de catorce años, sino que encima ES IGUAL A ÉL DE CHIQUITO. Leo creo que es momento de poner un stop” comentó una usuaria en Twitter. Sin embargo, el parecido físico no es lo único que ha dado de qué hablar, ya que se rumora que el actor nunca ha mantenido una relación con una mujer mayor de 25 años. Lea aquí: “Leonardo DiCaprio y Rihanna no están buscando una relación”