¡De no creer! El ‘complot’ que armó la familia de Piqué contra Shakira

En la canción, Shakira hace referencia al padre de Piqué, “Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa la sepultura”.

El paparazzi defendió a Shakira y afirmó que conoce a la cantante personalmente y puede dar testimonio a su favor con las acusaciones de maltrato laboral hacia sus trabajadores.

“En España, una chica que se llama Cristina Cárdenas ha sido la directora de los videoclips de la colombiana y dice que ella por contrato no permitía que los figurantes en los videoclips, en los rodajes, mirasen a la cara a Shakira, yo lo siento mucho, Rodrigo, y no es porque sea cercano a Shakira, pero en 13 años que he estado a su lado, lo puedo asegurar, eso es impensable”, manifestó. Le puede interesar: El sexy disfraz de Shakira que dio de qué hablar en redes sociales

Por último, Jordi acusó a Joan Piqué de ser el responsable del presunto fraude fiscal a la Hacienda Española.