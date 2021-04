Yorneis, que creció en el barrio de Navas Meisel y fue egresado del colegio INEM, mostró desde que era un niño su amor por las artes, dos en especial: la danza y la actuación. Sus primeros pasos fueron en el reconocido Colegio del Cuerpo. También estudió Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Tecnológica de Bolívar en convenio con la Universidad de Antioquia, lo que le permitió ser docente del Colegio del Cuerpo. (Lea aquí: Yorneis García, el talento de aquí)

Familiares, amigos y por supuesto colegas lo describen como una persona llena de carisma y ganas de salir adelante, esto último lo logró a través de su corta carrera, en la que tuvo la oportunidad de participar en producciones nacionales como ‘Diomedes, el cacique de La Junta’, ‘Los Morales’, donde encarnó al ‘Pote’ Daza, ganándose el corazón de todos los colombianos con su interpretación.

“No lo puedo creer y aquí lo dijiste y que hacer con todas las metas y sueños incumplidos?? Te quiero mi York, solo se me cruzan un sin fin de recuerdos por la mente en este momento y me quedo con cada uno de ellos hasta el infinito mi Yorneys Dios misericordioso té reciba con todos sus ángeles ... me duele mucho tu partida tan repentina. A tu familia mucha fortaleza ... hasta siempre mi pote dazaaa veee manito”, escribió Yeimy Paola Vargas.

Por su parte, Elianis Garrido comentó: “No tengo palabras! Solo dolor en mi corazón Yorkis! Me quedo con tus risas escandalosas , con tus conversaciones sobre baile, sobre cine, sobre Hollywood! Dios te recibe con amor! Fuerza a su familia! Con todo el cariño , con todo mi corazón oro por uds”.