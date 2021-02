¿Cómo te ha tratado la pandemia?

Bien, la verdad no me puedo quejar. Estoy trabajando mucho, con muchas ganas y miles de cosas. Tenemos proyectos lindísimos a pesar de una situación compleja. Estamos echándole muchas ganas y saliendo adelante con mucho amor por lo que hacemos. Amo la música y siempre encuentro la maneja de cantarle de mi público, de hecho este 14 de febrero tendremos un concierto, cuyo acceso pueden obtener a través de mi página. El show estará basado en las canciones que mis mismos fans me han pedido.

¿Cómo llega la oportunidad de ser parte de A otro nivel y por qué decirle que sí?

Habíamos hablado hace un año. En noviembre del 2019. Me mostró escenas de la primera temporada y me pareció un concepto espectacular. Es increíble el nivel que manejan. Quedamos en que sería bueno hacer un proyecto juntos. Esto llegó meses atrás, aproximadamente en septiembre u octubre. Me explicaron la situación con mi amigo querido, Diego, que no podía. Yo tenía todo armado para cosas diferentes, fue una sorpresa pero no dejé pasar la oportunidad de disfrutar de algo tan importante. Nos acomodamos. Nos instalamos con mi familia entera en Bogotá. No podía estar 50 días sin verlos. Hicimos un gran esfuerzo. Esta es de las mejores experiencias de mi vida.

¿Cuál será tu aporte a todos los participantes de A otro nivel?

Yo aporté lo que soy, mi experiencia como maestro de canto como soy y que fui porque a través de mi plataforma sigo dando clases. Aporté mi espontaneidad. Mucho cariño y respeto, me hicieron sentir que ser yo era bienvenido, nunca me coartaron.

¿Qué tanto te ha deslumbrado el talento colombiano?

Demasiado. Yo sé que hay mucho talento en Colombia porque tengo muchos años conociendo el país. Tengo amigos como Yatra, Mosty, Jorgito Celedón. He tenido mucho acercamiento con Santi Cruz, hay mucho talento en Colombia de todas las épocas. Ahora es como una avalancha de talento, quiero apoyar talento de toda Latinoamérica a través de mi plataforma. Colombia tiene generaciones nuevas que son impactantes y en A otro nivel van a ver esa diversidad de géneros y de talentos.