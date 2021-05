‘Recaeré’ es una canción que está grabada originalmente en portugués pero ha sido él mismo quien ha compuesto la letra en español.

Cuéntanos de esta producción

‘Recaeré’ fue producida por mi persona junto con Ramón González Franco, exguitarrista del Binomio de Oro de América; Amín “El Chiche” Martínez, actual guitarrista de Rafa Pérez. Esta canción tiene un significado muy especial para mi ya que fue producida en el momento más duro de mi vida, el fallecimiento de mi madre Margarita Muskus Vergara, que murió quien falleció hace 3 meses. Aquí les dejó enmarcado mi profesionalismo, pasión y amor por la música,

¿Ya tiene video oficial?

Sí ya tiene un vídeo oficial que pueden encontrar en YouTube. El clip de ‘Recaeré’ fue grabado por el director César Garcia “The Kid Film”.

La modelo invitada fue Alejandra Del Valle. El rodaje se hizo durante 2 días en 2 locaciones diferentes de la ciudad.

¿Qué lección te ha dado el COVID-19?

El covid-19 me sigue dejando grandes lecciones, entre ellas amar más a la familia y compartir tiempo de calidad con mis seres queridos. Esta pandemia me ha enseñado a valorar todo lo que me rodea y sobre todo lo más importante: darle gracia a Dios por el regalo precioso de la vida y la salud.

¿Cuáles son tus expectativas con este lanzamiento?

Mis expectativas con este lanzamiento es mostrarle al público una propuesta fresca, moderna y diferente, ser conocido a nivel nacional y porque no internacional, posesionarme como marca líder a nivel local y nacional.