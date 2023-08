De hace 29 años: La salsa de Galy Galiano que causa furor en TikTok

Al respecto, Galiano confesó en entrevista a medios nacionales que “hay Galy Galiano para rato”, tras rumores de un posible retiro de la industria musical. Hoy, a sus 65 años, está más activo que nunca, gracias a las redes sociales.

“Aunque llevo ya llevo 42 años de carrera, hay una polémica ahí que lo confunde todo y la gente cree que pueden ser más años. Yo grabé un disco y el gerente de la disquera en su momento no le gustó y lo archivó. Entonces, eso altera las fechas. Pero, creo que estamos como en los 42 años, pero aún me complace mucho compartir con la gente día a día, verlos interpretar a grito herido mis canciones, hay Galy Galiano para rato. Y también saber que esta carrera me ha dado amigos que me han acompañado toda la vida”, declaró. Lea aquí: Maluma y Carin León, la perfecta fusión pop-norteña

A continuación la letra de la canción:

// Quién entiende este amor //

Pero con todo y por todo es así

Pero con todo y por todo llora

Me gusta mirarla brava ay a mi

Y como me da la espalda y camina

Me hace perder el sentido ay a mí

Al ceñirse su vestido me domina

Ah ah ah ah

Yo no paso un día sin verla

Me hace feliz a su lado

Ella todo lo transforma

Ella todo lo hace dueña con su amor...