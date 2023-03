¡De Colombia para el mundo! La tumaqueña que desfila para Louis Vuitton

“Yo me sentía una diosa, me sentí así porque todo mundo me quedaba mirando y yo me sentía maravillosa, espectacular, me sentía bien”, comentó Valentina.

Además, contó que firmó el contrato con la reconocida marca y se siente muy feliz por ello, pero sobre todo agradecida por todas las personas que desde un principio han creído en ella y la han apoyado. (Lea aquí: ¿Se despide de la música? Dj Dever está listo para el Último Volumen)