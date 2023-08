De cantante a tenista: Sebastián Yatra debutará en el US Open

El cantante colombiano viajó a Mallorca, España, para entrenar en la prestigiosa escuela Rafa Nadal Academy by Movistar. Y bajo la tutela de Tomás Prieto, Head Coach de la academia, Sebastián inicia su entrenamiento de preparación física y técnica para mostrar el famoso juego del campeón olímpico. Lea aquí: ¿Por qué Antonella y Messi han generado polémica en los últimos días?

Después de tan rigurosa preparación deportiva, Sebastián Yatra está listo para mostrar el método Nadal y deslumbrar a los asistentes del US Open en New York. El aclamado cantante colombiano no solo disputará partido de exhibición con Carlos Alcaraz, sino que participará en los conciertos programados previos al torneo.