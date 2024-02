De bailarín a cantante: el cartagenero Jeremaya lanza su sencillo “Aló”

Jeremi Quintana Bello más conocido en la industria musical como Jeremaya, es un cartagenero de 19 años que completa cuatro años de trayectoria musical, sus inicios artísticos fueron a través del baile y ahora quiere conquistar al público como cantante. Lea: ¿Ardido? Maluma se pronunció tras no recibir el Grammy Anglo

Silvestre Dangond agota localidades y se acerca al sold out en El Campín

‘’Le agradezco infinitamente a Dios y a todas las personas que me apoyan, les pido que sigan disfrutando de mi música, de verdad que infinitas gracias por siempre seguir motivándome y aprovecho y les digo a los jóvenes que no desistan de sus sueños por mas que lo vean difíciles, busquen siempre la manera de salir adelante con cada proyecto que tengan y recuerden que las vibras no mienten”, expresó.