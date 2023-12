Daymé Arocena estrena “American Boy” y anuncia nuevo álbum

La cantante cubana de afro-latín jazz, Daymé Arocena, estrenará este “American Boy” un nuevo sencillo el cual formará parte del álbum ‘Al-Kemi’ (Brownswood Recordings) producido por el puertorriqueño Eduardo Cabra y pautado para el 23 de febrero de 2024.

Ningún otro tema captura la liberación artística de Arocena como esta una pieza futurística de pop progresivo. “La escribí hace 10 años atrás, pero pensé que era demasiado para un tema pop. De manera indirecta, la industria musical me había dejado saber que no era bienvenida en ese mundo. No hay una mujer negra como yo que disfrute de ese éxito reservado para mujeres como Rosalía y Karol G. La imagen de géneros musicales como salsa y bachata ha sido dolorosamente distorsionada durante al pasar de los años. Se supone que uno se clone y fusione para tapar tu lado negro o indígena. Me dijeron que yo no encajaba en ese mundo, pero yo les iba a demostrar lo contrario”, manifiesta.