Dayanara Torres reveló que terminó tratamiento contra el cáncer

“Qué año tan lleno de emociones, incertidumbres, dolores intensos que no me han dejado descansar y muchas veces hasta dormir, nauseas a diario, y hasta todo me sabe a metal... pero un año lleno de aprendizaje... Qué lección de experiencia tan fuerte para mí”, dijo la ex de Marc Anthony.

Acompañada de su familia y amigos cercanos, Dayanara agradeció con lágrimas a sus seguidores por todo el apoyo y pidió que siguieran orando por ella.

“Gente, más que nunca no me suelten, la oración llega no importa desde cuan lejos venga. Dios tiene el control, Dios es bueno siempre”, agregó.

Cabe recordar que su lucha contra el cáncer no ha sido fácil, pues cuando se lo diagnosticaron, meses después su prometido el copresidente de Marvel Studios y productor, Luis D’Esposito, la dejó sola en el camino asegurando que tenía que acabar el compromiso porque “esa situación era demasiado para él”.

Dayanara es reconocida por su carrera, talento y belleza. Además, ganó la quinta temporada del programa “Mira quien baila” en la cadena Univisión donde obtuvo 50.000 dólares para la Fundación de Niños y Niñas del Hospital San Jorge en San Juan.