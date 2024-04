Dayana Jaimes está preparada para una nueva relación; esto dijo

No me gusta escuchar las canciones de Martín, porque siempre termino nostálgica, llorando, extrañándolo, prefiero no escucharlas”.

Además, aseguró que tras la muerte de Martín muchas cosas le robaron la paz y la tranquilidad, pero que “gracias a Dios me siento mucho más tranquila. He sido ejemplo de superación para muchas viudas, todo pasa, las tristezas, las angustias. Yo tenía que salir adelante, por mí y por mi hija, tocaba sí o sí, no tenía otra opción”. Lea aquí: ¿Dayana Jaimes hablaría ‘desde el más allá’ con Martín Elías?, esto dijo

No obstante, otra de las revelaciones que dejó a los seguidores del cantante sin palabras fue que Jaimes decidió no escuchar más las canciones de Martín Elías: “Las personas que me conocen saben que nunca he tenido que vivir bajo la sombra de Martín, siempre he tratado de mantener ese nombre de él en alto. A Martín todo el mundo lo recuerda con amor, nadie tiene un mal recuerdo de él, él fue bendición para todas las personas que lo conocieron. No me gusta escuchar las canciones de Martín, porque siempre termino nostálgica, llorando, extrañándolo, prefiero no escucharlas”.