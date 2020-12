Dos de las más poderosas voces internacionales del country y el pop unen sus fuerzas en una de las colaboraciones más relevantes: David Bisbal y Carrie Underwood debutan juntos hoy interpretando por primera vez una épica canción bilingüe, “Tears of Gold”, que llega junto a un increíble y emotivo video filmado en Los Ángeles, y dirigido por el galardonado productor Alexis Morante.

“Tears of Gold” da continuidad a un prolífico periodo musical para uno de los cantantes más importantes de la música latina de las dos pasadas décadas, David Bisbal, un vocalista que surgió del popular concurso televisivo Operación Triunfo, y que ha sido reconocido con 3 Premios Grammy Latinos, 3 Latin Billboard Awards, habiendo realizado colaboraciones con Rihanna, Luis Fonsi y Miley Cyrus entre otras.

David Bisbal ha dedicado el tiempo de cuarentena a trabajar y prepararse para la edición de este nuevo single feat. Carrie Underwood que dirige el punto de mira a la próxima re-edición del álbum “En Tus Planes” y que contiene temas adicionales y soportes visuales de actuaciones en formato CD y DVD disponible el próximo viernes 11 de Diciembre, “En Tus Planes, Edición Especial, Siempre Contigo”.

“Tears of Gold” compuesta por Paul Harris (Kylie Minogue), MaP Schwartz (Yungblud, Halsey), Cameron Forbes (Tyga, Cher Llloyd), con letra adicional y composición de los galardonados productores de “Despacito”, Andrés Torres y Mauricio Rengifo.

“Estoy muy orgulloso de nuestra colaboración. El video rodado en Los Ángeles fue muy especial porque me encanta Carrie y verdaderamente admiro su coraje. Ha demostrado una profunda admiración por el idioma español con su poderosa voz y me siento muy honrado de colaborar con ella en su primera canción bilingüe. Espero que disfrutes la mezcla de country y pop de ‘Tears of Gold’ tanto como nosotros”, comentó David Bisbal.

El primer álbum navideño de la estrella country Carrie Underwood, My Gift, está actualmente en la cumbre de diversas listas de ventas americanas y mundiales, y contiene una mezcla de queridos temas tradicionales navideños que celebran la espiritualidad de este momento del año, además de bastantes canciones originales.