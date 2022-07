Danny Ocean presenta su nuevo sencillo “Volare”

El artista y productor venezolano multi-platino, Danny Ocean, lanzó su anticipado sencillo “Volare”. El nuevo sencillo forma parte de su próximo EP @DannOcean by Danny Ocean Part 2, la continuación de su álbum aclamado por la crítica @DannOcean by Danny Ocean el cual contó con más de 265 millones de reproducciones globales, recibió elogios de medios importantes como Rolling Stone, GQ México, Glamour México, y CNN en Español.

“El tema fue creado en un estudio en México. La melodía surgió de los acordes de un ukelele y la letra fue inspirada en una conversación que tuvimos sobre las relaciones de larga distancia separadas por océanos, específicamente el Océano Atlántico. Me inspiré en un viaje que hice a Italia hace 3 años que estuvo increíble, llamé a un amigo cuya familia es de Italia y le pedí que me ayudara con algunas palabras en italiano. Mi mejor amigo, que también es italiano, me envió una nota de voz de él preguntándole a su abuela qué significaba el amor para ella, y la agregamos al final de la canción. Prácticamente fluyó naturalmente desde ahí,” explica Ocean. (Lea aquí: Christian Nodal sorprendió a su maestro de escuela con lujoso regalo)