Danna Sultana y su novio anuncian el nacimiento de su hijo

Uno de los embarazos más polémicos de la farándula nacional ha sido el de Danna Sultana y su novio Esteban Landrau, la pareja trans que decidió traer al mundo a su primer hijo pese a las críticas y comentarios de seguidores.

Este fin de semana, ambos hablaron sobre el nacimiento de su pequeño Ariel, que ocurrió el pasado 16 de julio a las 6:49 de la mañana y contaron que había sido por cesárea. Además, han publicado fotos junto al pequeño expresando la emoción y felicidad que sienten por ser padres. (Lea aquí: Modelo trans Danna Sultana y su novio, listos para recibir a Ariel)

“Papito Dios es grande y nos bendijo con la llegada de nuestro amado Ariel Landrau Perez. No hay como expresar el amor tan grande que sentimos por nuestro hijo Ariel. El verdadero amor a llegado a nuestras vidas. Ahora a disfrutar cada momento a su lado”, compartió Esteban en su Instagram acompañado de una foto con su bebé.

Pese a que no los habíamos visto muy activos en redes pues están dedicados a su familia, quisieron publicar un video en YouTube dando más detalles de su dulce llegada.

“Me volteaba de un lado, me volteaba del otro para aguantar las contracciones, me dieron medicamentos para aguantar el dolor también, pero mis amores yo pujaba, pujaba y ese Ariel no quería salir. Yo llegué a 8 centímetros de dilatación, pero no quería salir y yo dije ‘Ay no, Danna, yo no aguanto más nada’”, expresó Esteban.