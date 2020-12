Las declaraciones las dio en una entrevista para la Revista Vea, donde manifestó que por esas secuelas, sufrió una caída con su hijo en brazos. “Me fui de cara. Estás sentado en la silla y sientes que la vas a atravesar. Me duró mucho tiempo”.

Ante esto, Danna comentó que uno de sus mayores apoyos ha sido su esposo, quien le ha ayudado con diferentes ejercicios de memoria.

“Se te va la memoria. Mi marido me hace tareas, me dice, ‘apréndete, todos los días, unos versos de un poema, y luego yo te los pregunto’. Me ha servido mucho, porque para grabar necesito buena memoria”, explicó.

Cabe recordar que a principios del 2020, la actriz tuvo dengue y este provocó que sus afectaciones por el coronavirus fueran aún más fuertes. (Lea aquí: Danna García da positivo a covid-19 por tercera vez)