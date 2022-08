Daniella Donado y la enfermedad que padece: “Me toca vivir con ella”

Daniella Donado se convirtió en una de las reinas de Barranquilla más queridas por el público y los seguidores, pues se ha mantenido muy activa en redes, sin embargo, no todo en su vida es color de rosas.

Este fin de semana, la exreina compartió un video en sus redes, donde reveló que el embarazo no solo le trajo la alegría de tener un niño sino también una fuerte dermatitis seborreica en su rostro. (Lea aquí: Así es la dermatitis seborreica, enfermedad que padece Daniella Donado)

“Quiero que se sepan que gracias a Dios todo anda bien con el embarazo de Daniel; sin embargo, como se pueden dar cuenta, estoy sufriendo de una fuerte dermatitis seborreica en mi cara. He comprado y aplicado todo lo que me han dicho, pero nada logra quitarme esto. De manera que no me queda más que amarme así, mientras nace Dani”, explicó.