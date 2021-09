Agregó: “Mi Dios me la puso en mi camino y estamos en ese proceso de estar felices y de ser agradecidos con lo que estamos viviendo”.

La noticia la dio el mismo actor colombiano, radicado en México, en una entrevista para el programa Fórmula Espectacular (Grupo Fórmula), donde hablaba de su nuevo proyecto con Televisa, ‘S.O.S. Me estoy enamorando’. (Lea también: Daniella Álvarez tendría un nuevo amor: Daniel Arenas)

Con estas palabras, el colombiano aclaró todos los rumores que se han generado sobre su relación con Daniella, con la que se le ha visto en estas últimas semanas.

Como era de esperarse, en redes los seguidores han aplaudido a la pareja que cada vez demuestra su felicidad intercambiando comentarios en sus publicaciones.

“Hablando de sueños, la mujer de mis sueños”, fue el más reciente comentario que Daniel escribió en una foto de Daniella, quien había negado su noviazgo, sin embargo, el actor no decidió no callarlo más. (Lea aquí: ¿Daniella Álvarez y ex de Carolina Cruz son novios?)

El último noviazgo conocido de la exreina fue con el actor español Lenard Vanderaa. Él la apoyó en todo el proceso de la amputación de su pierna, pero semanas después terminaron y el actor hoy se encuentra en España.

Por su parte, Daniel es un actor bumangués, de 42 años, que salió de ‘Protagonistas de Novela’ en 2002, donde quedó como finalista, pues el ganador fue Jaider Villa. Además, fue novio de la presentadora de Día a Día, Carolina Cruz.

‘Los Reyes’, ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, ‘Teresa’ y ‘La gata’ son algunas de las producciones en las que ha actuado el famoso. (Lea también: Daniella Álvarez: “Soy una mujer respetuosa de los designios de Dios”)