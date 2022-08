Daniella Álvarez vivió incomoda travesía en Venecia junto a su novio

Cuando hay amor todo es posible y así lo han demostrado Daniella Álvarez y Daniel Arenas, quienes disfrutan por estos días de unas vacaciones por Europa. (Critican relación de Daniella Álvarez y Daniel Arenas: “Ojalá no se aburra”)

Esta vez la pareja está en Venecia, donde precisamente fue que la exreina tuvo un momento incomodo por querer dar un paseo en las populares góndolas. El instante quedó grabado y ella misma lo compartió en sus redes.

En las imágenes se ve cuando Daniel ayuda a su pareja a subir en uno de los medios de transporte de Venecia. Daniella fue cargada por su novio, quien sigue siendo su apoyo incondicional siempre, y la recibió el encargado de dirigir la góndola.

“Montarnos en la góndola no estuvo fácil, Venecia en realidad no fue nada fácil. Para una persona con movilidad reducida y su pareja o familia es mejor pensar dos veces en ir. Pero ahí estás siempre tú... gracias, amor lindo por darme tu mano para levantarme cada mañana, por sostenerme cuando no tengo equilibrio, por pensar en cada detalle para que yo esté siempre segura, por multiplicar tu fuerza y energía, por tus sacrificios, ¡por amarme con lo que tengo y lo que no... te amo! Me haces feliz”, dijo Álvarez al pie de su publicación, donde mostró su travesía.