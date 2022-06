Daniella Álvarez tuvo recaída en su pie: necesita tratamiento

Según la joven, no se dio cuenta del momento en que se abrió la herida debido a que no cuenta con mucha sensibilidad en esa parte del cuerpo. Afortunadamente, la lesión no es tan profunda como la vez anterior.

“Quiero contarles que se me volvió a abrir un poco mi llaga en el pie. Me van a hacer un tratamiento bomba para cicatrizar rápido, empezando por la cámara hiperbárica, eso me va a ayudar a mejorar mis tejidos”, explicó Álvarez en el video. (Daniella Álvarez quedó en silla de ruedas por herida en su pie)

Cabe recordar que hace algunos días, Daniella cumplió dos años de haber sido sometida a una amputación. La presentadora recordó su proceso con emotivo video en redes, el cual acompañó con un mensaje que fue elogiado por sus fanáticos.

“Entusiasmo! Cuan importante es tenerlo presente en nuestras vidas. Hoy cumplo dos años de mi amputación y estoy segura que ha sido el entusiasmo por vivir, él entusiasmo por ganarle a las dificultades y sonreírle a los problemas lo que me ha sacado adelante. Mis doctores me veían sonreír en uno de los momentos más difíciles que puede tener un ser humano: PERDER PARA SIEMPRE UNA PARTE DEL CUERPO, y sinceramente no estaba en shock, sabía lo duro y lo difícil que estaba siendo pero yo HE DECIDIDO sonreír!”, dice parte de su publicación.

Hoy, la modelo se ve muy feliz con su vida y cuenta con la compañía de Daniel Arenas, quien se ha mostrado bastante enamorado y ha sido un gran apoyo para ella.