Daniella Álvarez ha sufrido un accidente en su único pie que la dejará en silla de ruedas por un tiempo. En plena pandemia por la COVID-19, Daniella tuvo que afrontar una de las pérdidas más grandes de su vida, su pierna izquierda tuvo que ser amputada por una isquemia, pero ella no se dejó derrotar, siguió adelante con su procedimiento y hoy es una de las modelos colombianas más reconocidas a nivel nacional e internacional, sobre todo por haber sido una de las presentadoras del ‘Desafío, The Box’, producción de Caracol Televisión. Lea aquí: Daniella Álvarez: “Mi pie derecho no volverá a funcionar” Gracias a su disciplina con sus terapias, Álvarez hoy puede caminar, correr, montar bicicleta e incluso la hemos visto mostrando sus mejores pasos de champeta, pero una herida que se hizo en la planta de su pie derecho mientras realizaba una caminata la imposibilitará de hacer todas estas cosas por un tiempo.

Daniella contó a través de sus redes sociales que ella no se había dado cuenta de la herida, pues en su pie no tiene sensibilidad, al ver las sábanas y el piso manchado de sangre se percató de lo sucedido, así que le recomendaron reposo hasta que la herida sane. “Me hice una herida en mi único pie por caminar mucho. Por mi falta de sensibilidad no me di cuenta y ahora debo tener paciencia mientras me vuelve a salir piel (en un pie sin sensibilidad es mucho más lento). Por estos días andaré en silla de ruedas sin caminar”, indicó la modelo.