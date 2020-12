Daniella Álvarez sigue dando lecciones de fortaleza. La Señorita Colombia 2011, modelo, presentadora y empresaria, de 32 años, confesó a través de un video en su Instagram que el pie que le queda, el derecho, está muy afectado y que “difícilmente” podrá recuperar la funcionalidad en él. “La semana pasada me hice un examen que se llama electromiografía, es un examen por el que debí esperar seis meses después de mi isquemia, para saber qué expectativas podía tener de mi pie derecho, que fue el que me quedó caído”, comenzó la exreina. Hay que recordar que, en marzo de 2020, Daniela encontró que tenía una masa abdominal y tuvo que someterse a una cirugía para extraerla, pero el procedimiento se complicó; ella estuvo al borde de morir: sufrió una isquemia que afectó la irrigación de sangre hacia sus pies. El más afectado fue el izquierdo, por lo que tuvieron que amputarlo. (Le puede interesar: “No pensé que me fueran a cortar tanto”: Daniella Álvarez)

“Mi pie derecho quedó en muy buenas condiciones, pero no funcional para ese momento. Los médicos me dijeron que con las terapias, con ejercicios y con estímulos lo más seguro es que se iba a recuperar, pero me hice la electromiografía y mostró que tengo una lesión muy grave de la rodilla para abajo”, contó serena y optimista.

El médico le explicó que su nervio de la tibia y el peroné “se dañaron completamente, la isquemia los afectó en su máxima expresión”, por lo que muy difícilmente podrá volver a mover su pie.