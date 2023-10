Daniela Tapia explota contra los jurados de MasterChef: “Estoy molesta”

Daniela Tapia se ha destacado por su determinación y también por las situaciones controvertidas y las críticas que ha enfrentado a lo largo del programa. A la actriz no le gusta perder ya que no puede ocultar su descontento cuando una decisión no le beneficia. Lea: Traición en MasterChef: Daniela Tapia contra su ‘amiga’ Martha Bolaños

Sin embargo, en el capítulo 118 se repitió una situación similar cuando Carolina Acevedo quedó en segundo lugar durante el desafío de administrar un restaurante, Carolina recibió ayuda de Jorge Rausch y Natalia Sanín, ya que tenía dificultades para pelar una yuca. Por otro lado, a Daniela Tapia, el chef Rausch no le brindó su ayuda y al finalizar el conteo de puntos, solo obtuvo dos puntos, quedando en la última posición de la competencia.

“La menor puntuación me tocó a mí ¡Qué triste! Estoy molesta, porque a mí no me ha sido fácil, entonces, llega un momento que las personas nos cansamos, y yo creo que hoy me cansé. No, no voy a estar en la final. Ya es claro, tengo muy poco puntaje, siempre me va mal con los chefs”, dijo la participante. Lea: ¡Atención! Ella podría ser la ganadora de MasterChef Celebrity 2023

Cabe resaltar que en la actualidad, los concursantes de MasterChef, ya no compiten por tiempo, sino que acumulan puntos para ganarse un lugar en la final del programa.