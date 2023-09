¿Daniela Ospina está esperando gemelos? Este pequeño detalle hizo creerlo

Desde ese entonces sus seguidores han sido testigos del embarazo de Daniela, gracias a las tiernas fotografías que ha compartido la modelo e influencer en sus redes sociales. Pero este fin de semana, durante la celebración de su baby shower, Daniela sorprendió con un anuncio aún más emocionante: ¡la llegada no será de uno, sino de dos bebés!

La ambientación del evento estuvo adornada con globos en tonos azules y un letrero que anunciaba la llegada de “Baby Lorenzo”, junto a una torta adornada con elementos que hacían juego.

No obstante, lo que realmente capturó la atención fue un detalle revelador en uno de los videos compartidos por Daniela. Junto al letrero de “Baby Lorenzo”, se podía ver otro que decía “Baby Matteo”, acompañado de una segunda torta. Aunque Daniela no hizo ningún comentario verbal al respecto, la escena hablaba por sí misma, insinuando que la pareja está esperando gemelos o mellizos, un detalle que aún no ha sido confirmado oficialmente por ellos. Lea aquí: Video: Marcela García comparte el momento en que nació su hija

La comunidad virtual no tardó en captar la pista, y los seguidores de Daniela comenzaron a expresar su alegría y buenos deseos para la pareja, anticipándose a la posible llegada de dos nuevos miembros a la familia. A medida que la expectativa crece, todos están ansiosos por más detalles que seguramente Daniela compartirá en los próximos días sobre esta dulce espera que se ha vuelto doblemente emocionante. ¡La felicidad se ha duplicado para la encantadora pareja!