Hace 15 años nació en Costa Rica un chico que vino cargado de talentos y disciplina. Con el tiempo y la ayuda de sus padres fue madurando y ahora es un destacado emprendedor, conferencista, escritor, profesor de yoga, creador de contenido positivo y promotor del movimiento para niños y adolescentes The Youth Evolution, además de co-creador de la plataforma Sarva.

“Soy un chico con la esperanza de ayudar a billones de personas. Claro que hubo una etapa en la que comencé a juzgar a otros para pertenecer a un grupo de chicos populares, pero al hacerlo, en mi interior no me sentía bien. Me sentía triste por la persona en que me estaba convirtiendo y por las personas que estaba juzgando”, contó.

Agregó que “decidí dejar de hacer aquello que me hacía los días infelices y comencé a hacer lo que mi guía interior me decía. Muchos de mis supuestos amigos comenzaron a tratarme mal por un tiempo y la verdad fue duro para mí, pero seguí adelante. Seguí haciendo aquello que me traía pasión y alegría”.

Visionario

Se considera un gran emprendedor y visionario, aunque muchas han pensado que solo es un capricho de adolescente. “Siempre he sido fan del dinero y de la abundancia, pero solo para hacer buenas cosas con él. Empecé a ir a cursos y festivales tanto espirituales, como de abundancia y dinero, todo eso me hizo crecer como persona, enfocarme en mis proyectos y emprender”, anotó.

“Fui a varios festivales increíbles como Freedom Fest, Mindvalley University y Envision. Luego hice varios cursos de mi papá, Juan Pablo Barahona, quien es un profesional en la materia, y Regan Hillyer, como Wild Leadership Trainning, Soul Remembrance y Quantum Flow. También he aprendido muchas cosas más de mi increíble familia sanadora”, señaló el menor, quien ha recorrido el continente con su mensaje de paz y emprendimiento.

Por último señala que “agradezco a la vida por esta oportunidad de poder ayudarle a los demás, de poder estar haciendo charlas motivacionales, talleres y cursos en línea. Me siento afortunado de estar viviendo mi propósito desde temprana edad. Estoy agradecido de poder servir a la humanidad de todas las maneras posibles. Seguiré aprendiendo, seguiré creciendo y expandiéndome para ser siempre la mejor versión de mí mismo y ayudar a los demás a serlo también”, dijo.