Daddy Yankee y otros cantantes que se convirtieron en cristianos

El 3 de diciembre de 2023 la vida de Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido artísticamente como Daddy Yankee, dio un giro de 360 grado. En su concierto de despedida, el cantante, compositor, y empresario puertorriqueño anunció su conversión al cristianismo y confesó que evangelizará para él. Lea: Daddy Yankee se despide y confiesa en concierto: “Jesús vive en mí”

“Mi gente, este día para mí es el más importante de mi vida y se los quiero compartir porque no es lo mismo vivir una vida de éxito, que una vida con propósito. Por mucho tiempo yo intenté llenar un vacío en mí vida que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida, en ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo. Y les tengo que confesar que ya esos días terminaron, alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo. Me pude dar cuenta que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él”, dijo Yankee.