Una de las más pedidas

‘Apretaito’ fue lanzada a mediados de marzo del presente año pero lo que logró que D Wolther se decidiera a estrenarla fueron las decenas de mensajes de diferentes partes del país pidiéndole que la lanzara. “Desde mucho antes de ser lanzada oficial mente muchos la pedían en la calle y preguntaban que cuándo la lanzaría, ya que fue grabada ya hace un año. Desde que salió la acogida ha sido excelente tanto en la gente de aquí de Cartagena que sigue mi proceso, como en otras ciudades como barranquilla, Medellín, San Andrés Islas y Bogotá. También he recibido mensajes de Centroamérica y Sudamérica”, asegura el intérprete de ‘Apretaito’, tema producido por Joe On The Beat, Frank Desing y High Connection.

‘Apretaito’ tiene video oficial, el cual fue grabado en el corregimiento de La Boquilla bajo la dirección de Ferneys Pinto, Frank Desing y en la cámara Luis Gabriel Salcedo.