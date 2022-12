¡Cupido flechó! La rubia que le robó el corazón a Sebastián Caicedo

Aunque han vinculado a los actores con otras parejas, lo cierto es que solo han sido rumores, pues no se ha confirmado nada, sin embargo, esta vez parece que el amor volvió a tocar la puerta de uno de ellos. (Filtran videos íntimos de Sebastián Caicedo, ¿qué dijo Carmen Villalobos?)

Cabe recordar que hace algunos meses, Sebastián conversó con La Red, del Canal Caracol, y aclaró que no es homosexual. Además, dejó claro que respeta a esta comunidad. “Hasta ‘gay’ me han dicho. Aprovecho para aclararlo, no lo soy. El amarillismo siempre necesita tener su tope. Es una carrera de 23 años, con pandemia incluida, con un matrimonio de 14 años superbonito y en estos momentos es un renacer, una nueva vida”, señaló el hombre.

Asimismo, el ex de Carmen Villalobos confirmó que se reencontró con el amor de Dios. “Enamorado, estoy estrenando un amor que tenía hace muchísimos años, pero ahora soy más fiel. Estoy de la mano de Dios, que es el único que no nos abandona, ahora estoy más enamorado de él y agarrado de él”. (Sebastián Caicedo sobre Carmen Villalobos: “La amaré toda mi vida”)

Finalmente, dijo que si una persona quería formar una relación seria con él, tiene que cumplir ciertas exigencias. “Los requisitos están complicados. Tiene que estar de la manito de Dios, como lleguen, pero que sepan bailar, sobre todo la salsa, porque a mí me gusta. Que sepan cocinar, porque barriga llena y corazón contento”, explicó.

Por ahora, Sebastián ha demostrado que está feliz y tranquilo, sobre todo porque tiene mucho trabajo. “Estoy feliz, tranquilo, echando para adelante y eso hay que dejarlo atrás. El pasado pisado, desear siempre lo mejor y seguir de la mano de Dios”, concluyó.

Ante todo lo dicho, los seguidores se preguntan: “¿Cómo lo estará viviendo Carmen?”, pero seguramente está tranquila, pues ya cada quien tiene su vida aparte.

