¡Cumplió! Elder Dayán Díaz le hizo realidad el sueño a un joven monteriano

“Desde muy niño soñé con estar en un escenario así, haciendo vibrar los corazones de un público con mi voz. El camino en este sueño no ha sido fácil, comencé a ganarme la vida trabajando, trabajé como ayudante en una buseta, de domiciliario, vendiendo chuzo en las discotecas, pero lo que me hizo popular en mi hermoso pueblo fueron los muslitos de pollo”, fueron las primeras palabras que escribió el joven en la carta.

“Muchos nos debemos a una oportunidad, esa que buscamos y buscamos, pero que solo aquel guerrero e insistente logra conseguir, yo soy un convencido de que la disciplina, los procesos y el trabajo, tarde que temprano traen su recompensa”, expresó Díaz.

Y siguió, “Ese 8 de octubre en Montería, este muchacho talentoso, José Romero, subió al escenario y me sorprendió con esta carta que cuenta su historia y su lucha; me sentí reflejado en sus ganas de salir adelante, por eso no dudé en apoyar su sueño y aportar un granito de arena en hacerlo realidad”.

Luego, presentó ante su un millón de seguidores a José Fernando, informado que pronto sacará ‘Sábanas Mojadas’, una canción producida y tocada por sus músicos.

Finalmente, le auguró éxitos al joven, recordándole que siempre podrá contar con su apoyo y respaldo en su recorrido en la industria musical.