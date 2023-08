Cumpleaños Michael Jackson: Cinco canciones icónicas del ‘Rey del Pop’

La imitadora de Shakira erizó a más de uno en ‘Yo me llamo’; la diva lloró

La imitadora de Shakira erizó a más de uno en ‘Yo me llamo’; la diva lloró

-’Don’t Stop ‘Til You Get Enough’: Esta es una de las canciones más emblemáticas de su álbum ‘Off the Wall’, (1979) y ayudó a consolidar su estatus como solista de éxito en la música pop.