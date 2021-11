No saber preparar el arroz porque les quedó crudo les costó a Emmanuel Esparza y Endry Cardeño su continuidad en el reality Master Chef Celebrity, mientras que a Liss Pereira la privó del triunfo final, que quedó en manos de Carla Giraldo. (Lea aquí: “De 20 participantes solo 4 me felicitaron”: Carla Giraldo)

Además de la cocción del arroz, los errores más comunes en la cocina de Masterchef estuvieron en la cocción de huevos fritos, la preparación del hogao (guiso) y los términos de la carne.

Tomás Gutiérrez, coordinador gastronómico de Mater Chef Celebrity, asesor de los participantes en las pruebas, entrega consejos para unas buenas preparaciones de arroz, hogao, huevos y carnes, con base a lo vivido en el programa y las recomendaciones de los jurados (Jorge Raush, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier)

Huevo frito

Gutiérrez explica que un buen huevo debe quedar con la clara cocida y la yema casi cruda, líquida. La clave está, cuenta, en la temperatura de la estufa, que debe estar a fuego medio. Para lograr el término ideal el tiempo de cocción debe ser entre 5 y 8 minutos, él prefiere que sean 7.

El huevo no se puede tapar porque el vapor crea una capa blanca sobre la yema “algo que los jurados no toleraban”. Para que la yema quede en la mitad y no se desplace el consejo es usar huevo frescos.

Término de la carne de res

Para lograr el término deseado, Gutiérrez relata que se debe utilizar lo que el llama cortes de músculo que no tienen casi movimiento, como las que se ubican en el lomo de la res, tales como la chata, el churrasco y el mismo lomo (no sirve la pierna).

Habla de cuatro tipos de términos y cómo lograrlos:

Azul: la carne solo se debe poner 3 minutos por cada lado, la intención es simplemente sellarla.

Medio: Queda sellada por fuera y roja por dentro, para lograrlo la recomendación es dejarla entre nueve y 10 minutos por cada lado, siempre con fuego alto y poco aceite en el recipiente.

3/4: Después de poner 3 minutos por cada lado (término azul) se recomienda llevarla al horno entre 8 y 10 minutos, a una temperatura media.

Bien asada: llevarla al horno a una temperatura entre los 180 y 200 grados centígrados, durante 15 minutos.