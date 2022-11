¿Cuánto pagó por el amarre? Supuesta bruja de exnovia de Nicky Jam lo revela

Tras el escándalo de la modelo Aleska Génesis, exnovia de Nicky Jam, quien al parecer le habría practicado un amarre con una supuesta bruja, aparentemente, para que el artista “solo tenga ojos” para ella, las redes sociales no han dejado de comentar el aterrador caso.

Y agregó: “Cada quien es libre de creer en lo que quiera creer. Todos cometemos errores y de eso se trata la vida, de aprender de ellos y todo esto solo me enseña una sola cosa, de que Dios es el único que siempre estará para mí y quien tiene la respuesta a todos mis problemas”.

Habría pagado un dineral

Tras la divulgación del video, Aleska reveló quiénes serían los responsables de hacerlos públicos, además, aseguró que ella habría sido víctima de una trampa.

No obstante, la supuesta santera, quien se hace llamar ‘La negra Francisca’ en su cuenta de Instagram, salió a defenderse y afirmó que ella no está involucrada en la filmación de los videos ni mucho menos en la filtración de ellos. Le puede interesar: Ella es Aleska Génesis, la ex de Nicky Jam que le habría hecho brujería

“Quiero que quede claro que no vendo a mis clientes, si algo pasó no fue mi culpa y lo voy a demostrar. Mis trabajos son 100 % bajo responsabilidad y seriedad. ¡Con los muertos no se juega!”, expresó la supuesta bruja.