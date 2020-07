¿Cuánto le da a los hijos? Jessi Uribe explota en las redes sociales

Hace una semana se conoció la información de que Jessi Uribe le había solicitado a una juez en Bogotá la reducción de la cuota alimentaria que entrega mensualmente a sus cuatro hijos con Sandra Barrios, de quien se está separando. En aquel entonces se confirmó que la ex de Uribe no había asistido a la audiencia a pesar de que la citación había llegado puntualmente. (Lea aquí: Citan a ex de Jessi Uribe a audiencia y no asiste)