“Cuando me sentí sola, me acompañaron”: Shakira en Premios Juventud.

Muchas gracias. Gracias por este honor, Kanny. Gracias por tus palabras tan lindas.

Este reconocimiento es imposible recibirlo sin compartirlo con el increíble equipo de nuestra fundación Pies Descalzos y Patricia Sierra, su directora, quienes trabajan incansablemente cada día por transformar nuestras comunidades más vulnerables en Colombia. Así que esto también es para ustedes.

Vivimos en un mundo ambiguo, rodeados de buena música, de belleza, de bailes de TikTok, de selfie con filtro. Pero hay realidades que no se pueden filtrar ni maquillar. Hay lugares en el que la gente que nace pobre muere pobre porque no tienen muchos la oportunidad de recibir una educación de calidad. Lugares donde, aunque es difícil de creer todavía, se discrimina a la gente por sus preferencias sexuales, por el color de la piel o por su clase social. Es un mundo imperfecto, pero que por suerte está en constante cambio. Y eso es una verdad que no se puede desperdiciar.

Cuando mi hijo de 10 años me cuenta con tristeza que un amigo suyo quisiera cambiarse el color de la piel porque no se siente parte o que algún otro está siendo apartado por sus preferencias. Eso solo me queda como madre mostrarle que no se tiene que quedar callado, que puede levantar su mano, que puede usar su voz y que puede quejarse de eso y de todo aquello con lo que no está de acuerdo.Es así, Milán. Y me alivia ver, me alivia muchísimo ver que esta juventud sabe hacerlo cada vez más.

En las redes sociales, ustedes amplifican las noticias que nos preocupan y dan a conocer historias que si no fuese por ellos, si no fuese por ustedes, no se sabrían esas historias. Se cuestionan cosas, señalan la injusticia, buscan la verdad. Y hoy que está Milán y Sasha aquí acompañándome, que para mí es una gran alegría. Yo quiero que mis hijos entiendan que para ser un agente de cambio no hay que ser una estrella del pop femenina. No hay que tener una fundación, no hay que ser político ni siquiera o ocupar un lugar de poder, ni ser famoso ni rico.

Para ser agente de cambio solo hay que diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Solo hay que creer que sí es posible cambiar las cosas y no dejar que nadie te diga lo contrario. Eso es poder y ustedes, la juventud, tienen ese poder. Y si les da rabia y si les incomoda la exclusión, y si no se dejan anestesiar por el dolor ajeno y si levantan su voz y no bajan los brazos, entonces puedo quedarme tranquila de que mis hijos y que usted es son y serán la esperanza de muchos y son también y serán los verdaderos agentes de cambio.

Muchísimas gracias.