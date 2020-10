Mientras tanto en las redes crecen las especulaciones, los memes y comentarios al respecto.

Cabe recordar que Luisa está soltera tras terminar su relación de varios años con Mauricio Gómez, conocido como ‘La Liendra’, mientas que a Kevin aún no se le conoce novia estable, por lo que no sería raro que haya un romance con la influencer.

“Me hace falta esa persona, y si ya no está no es porque sea mala o yo sea malo, simplemente es porque las cosas ya se tenían que acabar, no hay una explicación más y si les voy a aclarar que no hubo infidelidad ni por el lado de ella, ni por el lado mío”, manifestó ‘La Liendra’ sobre la ruptura, el pasado mes de julio.

Aquí algunas imágenes que inundan las redes.