Cristóbal Terán, un artista urbano que pisa fuerte

“Llegué a la música desde muy pequeño. Recuerdo que cantaba en una orquesta como voz principal, guiado por maestros que me enseñaron muchas cosas importantes. Ahora me dedico completamente a la música y me siento muy feliz de hacerlo”.

Entusiasta y entregado a su pasión, así es el cartagenero Cristóbal Robledo Terán, conocido en el mundo artístico como Cristóbal Terán, un joven, de 25 años, que nos habla de sus creaciones y nuevos proyectos.

El cantautor es consciente de la difícil situación que atraviesa el gremio de artistas a causa de la pandemia, sin embargo, confía en que todo mejorará. “Este año tenia algunos viajes, producciones fuera del país y no se pudieron concretar. También canto en una banda llamada Son Cuatro y Más, la cual era una fuente de ingreso para mí y mis compañeros y ahora estamos paralizados. Esta crisis me ha enseñado que en cualquier momento la vida puede cambiar, pero hay que mantener el optimismo”, cuenta.