Cristina Hurtado sobre La casa de los famosos: “es la vida en vivo”

Hace 21 años Cristina Hurtado era participante de ‘Protagonistas de Novelas’, encerrada en una casa estudio, compitiendo en un formato que mezclaba talento y sobre todo, mucha convivencia.

Ahora, luego de dos años y medio ausente de la pantalla chica, y unos buenos años sin hacer parte del talento del canal RCN, regresa a su casa para ser la presentadora de ‘La casa de los famosos Colombia’, el formato internacional que este canal realiza de la mano de la plataforma Vix.

Con su belleza, talento y carisma, compartirá presentación junto a la siempre polémica Carla Giraldo, lo que promete dar mucho de qué hablar en este reality que se emitirá, de lunes a viernes, a las 9 de la noche, y los fines de semana a las 8 de la noche, mientras que en la plataforma de streaming será 24 horas al día. Lea: Estos son los participantes confirmados para La casa de los famosos

- ¿Cómo ha sido su regreso a casa, al canal RCN?

Realmente ha sido algo muy lindo. Fue algo más que coincidencia, yo creo que fue el destino y Dios que lo quiso de esa manera, porque en ese momento yo tenía una propuesta de otras partes, pero cuando me llega esta noticia, simplemente me encantó, me enamoró, vibró mi corazón y sentí lo que uno tiene que sentir cuando a ti te proponen algo de esta magnitud.

Pero lo más lindo de todo era que se trataba del canal RCN, por lo que ha sido un regreso muy especial.

- Regresa a presentar un reality al canal donde comenzó hace 21 años participando en un reality...

Hace 21 años era participante de ‘Protagonistas de Novela’ y estaba encerrada en una casa estudio, pero había una gran diferencia, que hace 20 años no teníamos toda esa ayuda tecnológica que existe hoy en día, sin redes sociales y sin streaming o aplicaciones.

Todo lo que viene con ‘La casa de los famosos’ atrapará y enamorará a nuevas generaciones para llegar a mucho más público, a mucha más gente, y esto es maravilloso.

- Un formato de gran impacto en la televisión de distintas partes del mundo, pero nuevo en Colombia...

Creo que le hacía falta a Colombia. Le hacía falta un reality de esta magnitud, con estas especificaciones que lo hace muy atractivo para los colombianos que tendrán el poder en una casa que estarán viendo durante todos los días y hará parte de sus rutinas, además de poder estar conectados a través de la plataforma de Vix, 24/7, que hará que los habitantes de ‘La casa de los famosos’ serán habitantes de las casas de los televidentes.

Todo esto es demasiado atractivo para el público, junto a la parte tecnológica, donde pueden ingresar a la casa en cualquier momento para poder verlos y poder desmitificar muchas cosas que tenía la gente en su mente desde ‘Protagonistas de Novela’. Lea: La casa de los famosos: Carla Giraldo será la aliada de los participantes

- ¿Cómo qué cosas?

Tras ‘Protagonistas de Novela’ muchas personas no dejaban de preguntarme sí a mí me mandaban a pelear, si habían libretos o si dormíamos en la casa estudio, porque muchos no creían que no salíamos de ella.

Ahora, con la posibilidad de seguirla 24/7 a través de Vix, la gente se podrá dar cuenta que no hay libretos y que todo es real. Con ‘La casa de los famosos’ la gente podrá desmentir todos esos mitos. Es la vida en vivo.

- Una experiencia de encierro y de desconexión total...

Así es, y como ya han visto, muchos de los participantes se dedican al mundo de las redes sociales, por lo que será complicado para ellos lograr esa desconexión, lo que será otro punto en contra de nuestros participantes, porque les hará mucha falta esa conexión.