Cristina Hurtado reveló el millonario sueldo que gana por redes sociales

Precisamente, hace algunos días la presentadora y empresaria habló sobre sus formas de obtener ingresos y confesó estar en su mejor momento, pese a que ya no la vemos en televisión, pues desde que nació su tercer hijo decidió dedicar su tiempo al cuidado de este y a su familia en general.

Cristina Hurtado es una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana. La famosa, ex participante de Protagonistas de Nuestra Tele, comenzó su carrera en RCN y fue escalando hasta llegar a ‘Guerreros’, programa de competencias de Canal Uno.

Las declaraciones las dio Cristina en entrevista con Eva Rey. La antioqueña y su esposo, Josse Narváez, revelaron que los medios digitales son su nueva fuente de ingresos.

“Te voy a decir una cosa, hoy en día me hago más de lo que me pagaban en ‘Guerreros’... y en RCN. Ah no, en RCN ufff”, afirmó la presentadora al hacérsele la pregunta por los ingresos que genera trabajando a través de sus redes sociales. (Cristina Hurtado denuncia que usaron su imagen para estafar)

A la fecha, Cristina ha contado con la fortuna de trabajar a través de sus redes sociales con varias marcas, lo que le permite manejar su tiempo y compartir con su familia. De hecho, dejaron entrever que el promedio de los ingresos es entre $50 y $100 millones.

Actualmente, la paisa cuenta con más de 6’486.691 seguidores en su cuenta de Instagram y en sus campañas digitales se evidencia la dedicación y producción que pone para garantizar excelentes resultados con su trabajo.