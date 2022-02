“La experiencia ha sido maravillosa”, son las palabras con las que Cristina Campuzano describe su llegada a Masterchef Celebrity que este 2022 se viene con un elenco de lujo. (La nómina de lujo que tendría ‘MasterChef celebrity’ este 2022)

La actriz bogotana, que empezó su carrera en 2001 como extra en Francisco el matemático, es hoy una de las antagonistas más queridas de la televisión colombiana, sin embargo, Cristina no es como la pintan en las producciones, pues en realidad es pura diversión, risas y mucho amor.

El último matrimonio feliz, La niña, Garzón, La piloto, Los caballeros las prefieren brutas, Mujeres asesinas, La nieta elegida, entre otras, son algunas de las novelas que la han llevado a consolidar su carrera, logrando grandes reconocimientos como el Premio India Catalina a mejor actriz antagónica de telenovela o serie en 2012.

Pese a que ama la actuación, Campuzano está dichosa de participar en el reality de cocina más importante de Colombia: Masterchef, ya que para ella esta es la oportunidad que tiene el público de conocer más de cerca cómo son los famosos, sobre todo en la cocina.

“Dije que sí de una cuando me invitaron. No te niego que estoy muerta del susto porque yo no cocino, pero sí como mucho, sin embargo, me estoy divirtiendo y ha sido algo muy bonito y especial”, dijo la actriz.